На Кіровоградщині жоден пляж не має дозволу СЕС

Станом на кінець червня жоден пляж загального користування у Кіровоградській області не має дозволу на роботу від санепідемстанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив головний державний санітарний лікар області Федір Чорний.

За його словами, фахівці СЕС постійно беруть проби води та ґрунтів, аналізують безпечність флори і фауни пляжних зон. Згідно з останніми токсикологічними дослідженнями у Кіровограді, річкова вода відповідає вимогам на фактичний вміст токсичних елементів (пестициди, солі важких металів). Патогенної мікрофлори також не виявлено, проте загалом річкова вода на всіх пляжах обласного центру не відповідає повністю діючим санітарним нормам.

Ф.Чорний відзначив, що на всіх існуючих пляжах громадського користування в області відсутні санітарно-технічне обладнання, а також розпорядження про призначення відповідальних осіб, установ або організацій за утримання територій в належному стані.

Крім того, головний санлікар повідомив, що більше 50% проб води з колодязів громадського користування та артезіанських свердловин області не відповідають нормам через перевищення вмісту нітратів. Натомість, вода, що постачається населенню водопровідно-каналізаційними підприємствами, є більш придатною для вживання.