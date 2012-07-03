Керівник фонду вкрала і продала тримісячну дитину

У Донецькій області керівник дитячого доброчинного фонду продала тримісячну дитину.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, заява про зникнення дитини надійшла в Селідовський міськвідділ міліції від місцевої жительки.

За словами виконуючого обов`язки начальника обласного управління по боротьбі з кіберзлочинністю Андрія Небитова, було встановлено, що дитину забрала 40-річна голова дитячого доброчинного фонду, що існував на спонсорські кошти.

Підозрювана, окрім громадських обов`язків з опіки над неблагополучними і багатодітними сім`ями, надавала за винагороду бездітним сім`ям посередницькі послуги у пошуках сурогатної матері.

Коли від жителів Донецька надійшло чергове замовлення на сурогатне материнство, фігурантка викрала тримісячне маля у багатодітної матері, сподіваючись, що та «змириться з втратою», оскільки не може забезпечити гідних умов існування своїм дітям.

Прийшовши наприкінці травня у вказану сім`ю з іграшками, керівниця фонду запропонувала помістити дівчинку, котра важила всього 1,5 кг і мала безліч захворювань, у дитячу обласну лікарню. Натомість підозрювана і передала дитину новим батькам з Донецька, одержавши винагороду в 3 тис. дол.

Працівники міліції встановили, де знаходиться дитина, і за допомогою соціальних служб повернули її в сім`ю.

Стосовно підозрюваної порушено кримінальну справу за ч. 3 ст.149 КК України - торгівля людьми або інша незаконна операція стосовно людини (в даному випадку малолітньої).

Жінка заарештована, їй загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

У міліції уточнили, що діяльність підозрюваної буде ретельно перевірена на предмет виявлення інших протизаконних дій, скоєних стосовно дітей.