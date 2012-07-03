На Прикарпатті судмедексперти діють незаконно

До правоохоронців звернулися близько 20 жителів Івано-Франківської області із заявами про незаконні дії працівників обласного бюро судово-медичної експертизи при вилученні у померлих анатомічних утворень і тканин.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Івано-Франківській області.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня за матеріалами УБОЗ УМВС України в Івано-Франківській області було порушено кримінальну справу стосовно п’яти працівників обласного бюро судово-медичної експертизи за ч. 5 ст. 143 Кримінального кодексу України (порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Троє фігурантів перебувають під арештом, одній особі судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді грошової застави. Затримано і п’ятого фігуранта, стосовно якого зараз вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.