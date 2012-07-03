Пляжі Бердянська відкриті й безпечні для відпочиваючих

Всі пляжі в курортній зоні Бердянська відкриті й безпечні для відпочиваючих, після 23 червня (коли на берег на ділянці від середини Бердянської коси до с. Куликовське викинулося понад 50 тонн бичка – УНІАН) повторних заморів бичка не зафіксовано.

Як повідомила УНІАН в.о. головного санітарного лікаря Бердянська Тетяна Новікова, «санепідемстанція щодня проводить моніторинг якості й стану води. Ніяких відхилень станом на сьогоднішній день не зафіксовано: рівень кисню у воді відповідає нормативному (6-7 мг/л), перевищення норм за токсикологічними показниками та іншими показниками у відібраних пробах не виявляється».

Водночас, за її словами, періодично у воді з`являються окремі загиблі рибки.

«На пляжах загиблої риби немає, а у воді час від часу на окремих ділянках (мабуть, це залежить від течій і напрямку вітру) снулі бички трапляються», - сказала Т.Новікова, припустивши, що це залишки риби, загиблої в морі під час замору.

Довідка УНІАН. 23 червня в курортній зоні Бердянська на ділянці від середини Бердянської коси до с. Куликовське був зафіксований викид снулого бичка на берег.

За інформацією заступника директора інституту Азовського моря Костянтина Дем’яненка, масова загибель риби, що фіксується майже щоліта впродовж останніх десятиліть, викликана зниженням рівня кисню у воді, що, в свою чергу, обумовлено глобальним потеплінням, рясними опадами й загальним зниженням якості морської води.