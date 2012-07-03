У Вінниці здійснено перший виліт літаком санавіації

З КП «Аеропорт» Вінниця» літаком АН-2 здійснено перший виліт групи лікарів екстреної медицини літаком санавіації до Бершадського району, де двоє тяжко хворих потребують негайної консультації.

Як передає кореспондент УНІАН, разом із групою лікарів перший виліт санавіації 3 липня здійснив і голова Вінницької обласної державної адміністрації Микола Джига.

Під час брифінгу, який передував вильоту, керівник області зазначив, що літак АН-2 обладнаний необхідною медичною технікою й пристосований для того, щоб доставляти бригади лікарів до віддалених місць області, де необхідна кваліфікована медична допомога. «В нас є багато віддалених районів, де виникає необхідність швидкої доставки хворих та лікарів. Сьогодні в 7.30 з Бершаді надійшло повідомлення про те, що двом тяжкохворим необхідна термінова консультація спеціалістів вінницької обласної лікарні ім.Пирогова. Ми підготували групу лікарів із лікаря-кардіолога і лікаря-невропатолога екстреної допомоги, які літаком АН-2 полетять у Бершадь. Якщо буде потреба літак обладнаний для того, щоб хворого можна було доставити у Вінницю в обласну лікарню ім.Пирогова», - сказав М.Джига. Він зазначив, що літаки вилітатимуть в райони за рахунок обласного бюджету і де віддаленість сягає більше 100 км від Вінниці (100 км літак АН-2 долає за 40 хвилин), також підготовлено 20 майданчиків для здійснення посадок літака.

«Один такий рейс коштує в межах 4 тисяч гривень, фінансування відбуватиметься за рахунок обласного бюджету. Проблеми з фінансуванням не буде. Ми в цьому році за підсумками першого півріччя заробили порядку 15 мільйонів», - сказав М.Джига, зазначивши, що кількість вилетів залежатиме від потреби та необхідності.

Керівник області розповів, що зараз завершується будівництво приміщення екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, де буде розташований диспетчерський пункт через який буде триматись зв’язок зі всією областю. «Трохи пізніше ми плануємо залучити ще й гелікоптер, який на даний час готується», - сказав М.Джига.

На сьогоднішній день в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Вінницької області за контрактом працює 316 лікарів-консультантів вищої та першої категорії. Також в наявності є 5 автомобілів для транспортування тяжкохворих.