Обвинувачений у вбивстві Оксани Макар вважає себе невинним

Один з обвинувачуваних у справі Оксани Макар Євген Краснощок не розкаюється в скоєному і стверджує, що ні в чому не винен.

Як передає кореспондент УНІАН, як повідомив журналістам у перерві судових слухань адвокат потерпілої Микола Катеринчук, про це Є.Краснощок заявив сьогодні під час чергового судового засідання у справі О.Макар, яке проходить у закритому режимі.

Адвокат розповів, що підсудний стверджує, що ні в чому не винен, оскільки, за його словами, «не вбивав, не гвалтував. Тільки каже, що недовгий час придушив жертву, але вона залишалася живою, оскільки він промацав пульс".

«На запитання судді, чи розкаюється він, Краснощок сказав: ні. Винними в тому, що сталося, він вважає свою матір і матір Оксани Макар і ніяк більше це не пояснив», - сказав М.Катеринчук.

«Він нічим не аргументував, просто сказав, що його мати і я винні у вихованні», - додала журналістам матір Оксани Тетяна Суровицька.

Вона також підкреслила, що на запитання «Ви розкаюєтеся?" Є.Краснощок сказав: "Я не знаю, що таке розкаюватися".

«На запитання прокуратури, суддів і наші, в тій частині, де йдеться про скоєння злочину – згвалтування і вбивство Оксани Макар – він каже, що нічого не пам`ятає, - сказав адвокат. - Він повністю спростовує свідчення Погосяна і Присяжнюка щодо епізодів, пов`язаних з тим, що він наступав на горло жертві і таким чином хотів задушити її. Заперечує, що телефонним проводом душив Оксану. Він не сказав суду про свою версію, коли заперечував, що він підпалював те, що знаходилося під жертвою. Але сказати, хто це зробив, він відмовився».

Сьогодні в суді продовжується допит третього обвинувачуваного – Є.Краснощока і планується заслухату потерпілу – матір Оксани Тетяну Суровицьку.

Наступне засідання, так само, як і сьогоднішнє, найімовірніше, проходитиме в закритому режимі в четвер, 5 липня.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня в Миколаєві троє молодиків заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її, а потім намагалися спалити живою. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

Кримінальна справа розглядається стосовно Євгена Kpacнoщокa, Артем Пoгocянa і Максима Пpиcяжнюкa.

Всі троє звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Євгена Краснощока, окрім цих двох статей, інкримінують ще й ч.3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збоченій формі).