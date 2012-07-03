У Львові жінка повідомила про замінування торгівельного центру

Сьогодні, близько 15.00, на телефон оперативної служби „102” зателефонувала жінка, яка не представилася, і повідомила про те, що приміщення торговельного центру „Скриня” на вулиці Городоцькій, 179 заміновано. Будь-яких вимог, які б могли відвернути вибух, жінка не висувала.

Про це повідомила УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська.

Речник обласного управління міліції поінформувала, що на місце події вже виїхали працівники міліції, вибухо-технічної служби, підрозділів з питань надзвичайних ситуацій.

Наразі проводиться евакуація працівників та відвідувачів торговельного центру, що розташований навпроти приміського залізничного вокзалу Львова.

„З початку року у Львівській області це вже 12 анонімне повідомлення про замінування приміщень”, - зазначила С.Добровольська.