У ДТП на Кіровоградщині загинуло четверо людей

Сьогодні близько 4-ї години ранку на 440 км автодороги Стрий – Тернопіль – Кіровоград – Знам’янка зіткнулося одразу три автомобілі (ВАЗ-21150, Mercedes-benz Vito та Ford focus C-Max", внаслідок чого загинуло четверо людей ще шестеро отримали травми

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління ДАІ МВС України.

Внаслідок зіткнення "ВАЗ" з’їхав у кювет та загорівся. Його водій та двоє пасажирів автомобіля (жінка та хлопчик віком приблизно трьох років) загинули на місці пригоди. Ще один пасажир автомобіля "ВАЗ", один пасажир автомобіля Ford та п’ятеро пасажирів автомобіля Mercedes отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими були госпіталізовані до лікарні. Серед травмованих було п’ятеро дітей віком від 3 до 12 років. Пізніше медики повідомили, що незважаючи на всі зусилля врятувати життя 5-річному хлопчику не вдалося.

За фактом ДТП триває розслідування.