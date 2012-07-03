Чернігівщина: протягом місяця у родині повісилися два сини

У Чернігівській області в одній родині наклав на себе руки вже другий син.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв`язків УМВС в області, повідомлення про те, що у селі Здрягівка покінчив життя самогубством чоловік 1985 року народження, надійшла до чергової частини Городнянського райвідділу міліції 2 липня від голови сільради села Бутівка.

За попередньою інформацією, смерть настала внаслідок повішення. Інших тілесних ушкоджень на тілі загиблого не виявлено.

15 червня у цьому ж господарстві, після виявлення на городі насадження нарковмісних рослин, повісився молодший брат покійного. За інформацією УМВС, після його смерті старший брат під час спілкування з односельцями неодноразово висловлював наміри вчинити самогубство.

Окрім того, встановлено, що старший брат мав банківський борг через невиплачений кредит і йому неодноразово надходили відповідні повідомлення від колекторської фірми.

За фактом самогубства органи прокуратури проводять перевірку.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня після виявлення насаджень нарковмісних рослин на городі повісився 25-річний житель села Здрягівка Городянського району.

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють, що сестра загиблого заперечила вирощування коноплі і маку на городі. Вона стверджує, що правоохоронці били її брата. Після інциденту з міліціонерами до самогубства молодого хлопця минуло чотири години. У нього знайшли передсмертні записки, адресовані рідним.

Односельчани підтримують родину загиблого і стверджують, що бачили правоохоронців, які підсаджували на городі наркотичні рослини, а також, що нібито на чоловіка чинився моральний і фізичний тиск з боку працівників міліції.

Чернігівські правоохоронці відкидають звинувачення у доведенні до самогубства 25-річного чоловіка.

Прокуратура Городянського району порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслідком жорстокого з нею поводження, шантажу, примусу до протиправних дій або систематичного приниження її людської гідності).