На Черкащині горіло поле

На Черкащині під час обльоту лісових масивів у Чигиринському районі патруль управління лісового господарства виявив пожежу на полі неподалік села Полуднівка.

Як повідомляє прес-служба МНС України, водночас, інформація про загорання надійшла і від місцевих жителів, чиї будинки були розташовані поруч із житнім полем.

На місце пожежі було направлено місцеву пожежну команду села Новоселиця, найближчий пожежний підрозділ, а також механізовану ланку СТОВ «Тясьмин» з цього ж села.

Завдяки оборюванню тракторами з плугом охопленої вогнем ділянки, пожежникам вдалось швидко локалізувати пожежу і не допустити подальшого поширення вогню.

Вогнем знищено 3,2 га жита. Врятовано 12,8 га хліба.

Причину займання встановлюють фахівці черкаського обласного управління держтехногенбезпеки.