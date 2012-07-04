На Черкащині горіло поле
Знищено 3,2 га жита
На Черкащині під час обльоту лісових масивів у Чигиринському районі патруль управління лісового господарства виявив пожежу на полі неподалік села Полуднівка.
Як повідомляє прес-служба МНС України, водночас, інформація про загорання надійшла і від місцевих жителів, чиї будинки були розташовані поруч із житнім полем.
На місце пожежі було направлено місцеву пожежну команду села Новоселиця, найближчий пожежний підрозділ, а також механізовану ланку СТОВ «Тясьмин» з цього ж села.
Завдяки оборюванню тракторами з плугом охопленої вогнем ділянки, пожежникам вдалось швидко локалізувати пожежу і не допустити подальшого поширення вогню.
Вогнем знищено 3,2 га жита. Врятовано 12,8 га хліба.
Причину займання встановлюють фахівці черкаського обласного управління держтехногенбезпеки.