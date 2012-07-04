На Черкащині горіло поле

12:21, 04 липня 2012
Новини регіонів
0

Знищено 3,2 га жита

На Черкащині під час обльоту лісових масивів у Чигиринському районі патруль управління лісового господарства виявив пожежу на полі неподалік села Полуднівка.

Як повідомляє прес-служба МНС України, водночас, інформація про загорання надійшла і від місцевих жителів, чиї будинки були розташовані поруч із житнім полем.

На місце пожежі було направлено місцеву пожежну команду села Новоселиця, найближчий пожежний підрозділ, а також механізовану ланку СТОВ «Тясьмин» з цього ж села.

Завдяки оборюванню тракторами з плугом охопленої вогнем ділянки, пожежникам вдалось швидко локалізувати пожежу і не допустити подальшого поширення вогню.

Вогнем знищено 3,2 га жита. Врятовано 12,8 га хліба.

Причину займання встановлюють фахівці черкаського обласного управління держтехногенбезпеки.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter