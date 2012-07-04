У Шепетівці 2-річна дитина впала у каналізаційний люк

Госпіталізована із забоями

У Шепетівці Хмельницької області дитина віком 2,5 року впала у каналізаційний люк. Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління МНС у Хмельницькій області, випадок стався наслідок необережності та зламаного люку. Наразі дитина госпіталізована до вузлової лікарні станція Шепетівка з діагнозом поверхневі садни голови, забій м’яких тканин голови.

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