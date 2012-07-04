Запоріжжя: шквальний вітер зруйнував школу і ферму

У Запорізькій області шквальний вітер зруйнував дахи школи, сільради, ферми і поламав десятки дерев.

Про це УНІАН повідомила начальник відділу освіти Новомиколаївської РДА Наталія Бєлая.

За його словами, викликана негодою НП сталася напередодні – 3 липня на території Барвінівської сільради.

«Близько третьої години дня на території с. Барвінівка раптово почалася злива, піднявся шквальний вітер, який лише за 7 хвилин на території села поламав десятки дерев, зруйнував дахи місцевої загальноосвітньої школи, розташованої поряд з будівлею сільради і гусячої ферми».

За словами Н.Бєлої, з крівлі навчального закладу зірвало майже третину листів шиферу, вибило практично всі шибки школи, більш як десять дерев зламано і розкидано тільки на території навчального закладу.

«Пошкоджено також гордість барвінівських школярів – туєву алею, від якої після шквалу залишилася лише третина», - повідомила начальник відділу освіти.

За її словами, у момент стихійного лиха ніяких занять гуртків у школі не проводилися, тому ніхто з учнів і педагогів не постраждав.

За даними управління МНС у Запорізькій області, немає постраждалих в результаті шквалу і серед решти жителів скла, хоча більшість з них залишилися без урожаю: вітер пошкодив теплиці, поклав кукурудзу, поламав безліч фруктових дерев.

Для встановлення розміру завданої стихією шкоди і ліквідації наслідків негоди створено спецкомісію, члени якої працюють на місці події.