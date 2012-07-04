МОЗ роз'яснило інформацію щодо «чорних трансплантологів»

Міністерство охорони здоров’я України спростовує інформацію, яка була поширена останнім часом у ЗМІ, щодо «незаконної трансплантації людських органів» та діяльності «чорних трансплантологів» на Івано-Франківщині.

Як повідомили УНІАН в МОЗ, діяльність працівників Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи не належить до трансплантології.

Єдиним підприємством-виробником біоімплантатів в Україні є державне підприємство "Біоімплант", підкреслюють у відомстві.

У МОЗ зазначили, що співпрацю ДП "Біоімплант" МОЗ України з Івано-Франківським обласним бюро судово-медичної експертизи у галузі біоімплантології було припинено ще в середині 2011 року.

Відтак ДП "Біоімплант" МОЗ України жодного стосунку до згаданої у ЗМІ ситуації не має, оприлюднена інформація не відповідає дійсності, підкреслюють у МОЗ.

Головним напрямком роботи Державного підприємства "Біоімплант" МОЗ України, пояснюють у відомстві, є виготовлення біоімплантатів за найсучаснішими технологіями як виробів медичного призначення у відповідності до чинного законодавства України. "Біоімплант" шляхом здійснення своєї діяльності забезпечує усі лікувально-профілактичні заклади і науково-дослідні інститути в Україні біоімплантатами, що дає змогу надавати значній кількості хворих, як дорослих, так і дітей, спеціалізовану хірургічну допомогу.

У відомстві також роз’яснили, що згідно із Законом України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині", трансплантація - спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини чи тварини.

У статті 143 КК України під трансплантацією також розуміється спеціальний метод лікування, що полягає в пересадці реципієнту (особі, для лікування якої застосовується трансплантація) органа або іншого анатомічного матеріалу, взятих у людини. Стаття 9 Закону України "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людині" окремо визначає інші види діяльності, які не є трансплантацією. До них належить взяття анатомічних матеріалів у померлих донорів , виготовлення біоімплантатів та інші. Біоімплантати - це засоби медичного призначення, вони не є гомотрансплантатами і не використовуються для трансплантації. Біоімплантати використовуються для імплантації, на яку не поширюється сфера дії закону.

Таким чином, трансплантація - це вилучення органів (печінки, серце, нирки, легені), які повинні бути функціонуючими на момент їхньої пересадки реципієнту, тобто - живими. У свою чергу виготовлення біоімплантатів з анатомічних матеріалів - це використання за спеціальними технологіями не живих похідних, тобто тканинних компонентів (кісток, сітківки ока тощо) остаточно померлої людини.