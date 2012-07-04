П’яний чоловік заснув на колії, спричинивши зупинку руху поїздів

На Кіровоградщині житель Олександрійського району, 1969 року народження, після вживання алкоголю заснув прямо на залізничній колії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє портал «Олександрійські новини».

Машиніст потяга, що рухався цією лінією, побачив чоловіка і встиг зупинити поїзд завдяки екстреному гальмуванню. Рух всієї залізниці в районі ст. Олександрія вимушено був зупинений на 17 хвилин.

Слідчо-оперативна група лінійного відділення міліції встановила особу порушника, на дії чоловіка складено протокол за ч.3 ст.109 Кодексу України про адміністративні правопорушення.