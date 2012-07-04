У Києві сьогодні вдень горів будинок: загинула молода жінка

У Києві під час пожежі в житловому будинку одна особа загинула і двоє постраждали, одна з яких трирічна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, сьогодні вдень на вул. Доброхотова сталася пожежа у квартирі на восьмому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

На місце події негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Під час гасіння пожежі пожежники врятували двох людей – трирічну дівчинку та 25-річну жінку, ще одну жінку 1984 р.н. було виявлено без ознак життя. Молоду жінку з дитиною рятувальники передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Причини загоряння наразі встановлюють фахівці.