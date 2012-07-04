У Луганську будують дитяче село

У Кам’янобродському районі Луганська австрійський добродійний фонд SOS-Kinderdorf почав будівництво дитячого села вартістю майже 2 млн. євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ради, сьогодні, 4 липня, на місці, де будуть побудовані дитячі будинки сімейного типу, представники обласної та міської влади, регіональний директор «SOS-Kinderdorf» Зденко Седлар і уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко заклали пам`ятну капсулу.

За словами З.Седлара, будівництво дитячого села планується завершити за півтора року.

«Це друге «дитяче село» в Україні. Воно буде комплексом будівель, головними в якому стануть будівлі для семи дитячих будинків сімейного типу. На кожну таку сім`ю припадає по 200 квадратних метрів житлової площі. Фахівці запевняють: цього цілком достатньо для пари дорослих і ще десяти дітей - і рідних, і прийомних. Комплекс буде розташований прямо посеред житлового масиву Кам’янобродського району. Більш того, передбачається, що навколо нього виросте ще і новий житловий мікрорайон», - сказав З.Седлар.

За словами голови Луганської обласної ради Валерія Голенка, австрійська добродійна організація виділила на будівництво «дитячого села» в Луганську 1,9 мільйона євро. «Внеском з нашого боку стали ще приблизно 15% від цієї суми. Гроші виділено з обласного і міського бюджетів і використані на підведення всіх необхідних комунікацій. Причому з розрахунком не тільки на саме село, а й на весь майбутній мікрорайон», - сказав В.Голенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада 2011 року керівники Луганської області та представники Міжнародного добродійного фонду «SOS-Kinderdorf» підписали угоду про будівництво дитячого села в Луганську.

Довідка УНІАН. Перші дитячі села з`явилися в Австрії в 1949 році. Зараз їх налічується 458, і існують вони в 132 країнах. У червні 2010 року відбулося відкриття першого дитячого села в Україні у місті Бровари.