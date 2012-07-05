Донеччина: міліціонери торгували наркотиками

У Донецькій області затримані працівники міліції, підозрювані в корупційній схемі із збутом наркотиків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, було встановлено, що троє працівників правоохоронного органу, зловживаючи службовим становищем, організували відлагоджену схему отримання неправомірної вигоди через збут наркотичних речовин. Підозрювані штучно створювали ситуації, при яких громадяни "попадалися" на зберіганні наркотиків.

Так, підозрювана група осіб, наперед знаючи, що в громадянина при собі є наркотики, затримувала його нібито для перевірки документів. Після чого, за сценарієм, наперед спланованим, у громадянина виявлялося "зілля". Далі підозрювані вимагали у громадянина гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Прокуратурою області спільно з УСБУ в Донецькій області були задокументовані ці факти. Відділом прокуратури області з розслідування злочинів з ознаками корупції стосовно підозрюваних порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст.307 (збут наркотичних засобів) КК України.

2 липня прокуратурою було дано дозвіл на залучення сил спецпідрозділу для затримання підозрюваних осіб. Під час затримання працівники міліції чинили опір бійцям "Альфа" і намагалися зникнути на автомобілі. У зв`язку з цим було прийняте рішення силового затримання. Внаслідок застосування вогнепальної зброї ніхто не постраждав.

На даний момент підозрювані затримані. Ведеться слідство.