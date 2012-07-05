На київських пляжах заборонили купатися

На деяких столичних пляжах через високу температуру повітря тимчасово заборонено купатись.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у комунальному підприємстві «Плесо» повідомили про тимчасову заборону купання у таких водоймах: Гаращиха на пляжі Пуща-Водиця, озері Радунка (пляж «Райдуга»), озері Тельбін, у протоках Дніпра на пляжах «Молодіжний» та «Передмістна Слобідка», а також у річці Десенка.

Таке рішення було прийнято Державною санітарно-епідеміологічною службою України у зв’язку із високою температурою повітря. Це стало причиною тимчасової невідповідності санітарним вимогам якості води у зазначених водоймах.

Наразі на території поблизу названих водойм працівники комунального підприємства «Плесо» встановили інформаційні щити про заборону купання.