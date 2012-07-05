На Прикарпатті 6-річну дитину вкусила змія
08:57, 05 липня 2012Новини регіонів
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Стан середньої важкості
Шестирічного хлопчика, який проживає в селі Голови Верховинського району Івано-Франківської області вкусила змія.
Після цього дитину доставили в реанімаційне відділення Косівської центральної районної лікарні. Про це ZIK повідомили в Територіальному управлінні МНС в області.
За словами лікарів, 6-річному хлопчику поставили діагноз «токсичний синдром від укусу змії». Стан потерпілого середньої важкості.
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