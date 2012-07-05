На Прикарпатті 6-річну дитину вкусила змія

Шестирічного хлопчика, який проживає в селі Голови Верховинського району Івано-Франківської області вкусила змія.

Після цього дитину доставили в реанімаційне відділення Косівської центральної районної лікарні. Про це ZIK повідомили в Територіальному управлінні МНС в області.

За словами лікарів, 6-річному хлопчику поставили діагноз «токсичний синдром від укусу змії». Стан потерпілого середньої важкості.