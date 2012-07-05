У Луганську судитимуть маму за загибель дитини

Прокуратура Жовтневого району Луганська передала до суду справу стосовно жінки, з вини якої її трирічна дитина випала з 5-го поверху і розбилася.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Луганської області, нещасний випадок з дитиною стався 5 травня цього року.

Жінка, нехтуючи своїм обов’язком з догляду за трирічною дитиною, вживала алкогольні напої. Після цього залишила малолітню дитину своїй матері, яка також перебувала у стані алкогольного сп`яніння. Дитина, залишена без нагляду, випала з вікна квартири, розташованої на п`ятому поверсі будинку і від одержаних травм померла на місці.

Кримінальну справу стосовно матері загиблої дитини було порушено за ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка або піклування)

Підсудній загрожує покарання до 5 років позбавлення волі.