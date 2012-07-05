На Закарпатті впав літак Держприкордонслужби
10:54, 05 липня 2012Новини регіонів
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Загинуло троє осіб
4 липня поблизу с. Руський Мочар Великоберезнянського району Закарпатської області сталося падіння легкомоторного літака Diamond DA-42 Державної прикордонної служби. Загинуло троє осіб.
Як повідомляє прес-служба МНС, літак здійснював обліт державного кордону у гірській місцевості.
До рятувальних робіт залучалося 480 осіб та 25 одиниць техніки, у тому числі від МНС 90 осіб, 13 одиниць техніки і вертоліт Мі-8.
Причина та обставини авіаційної події встановлюються.
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