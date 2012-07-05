У Криму мікроавтобус врізався в дерево, загинула людина

У Криму мікроавтобус з жителями міста Орджонікідзе Дніпропетровської області врізався в дерево, внаслідок чого одна людина загинула і шестеро, зокрема троє дітей, одержали травми різного ступеня тяжкості.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, Volkswagen Multivan, що рухався у сторону Феодосії, в Совєтському районі півострова виїхав на зустрічну смугу і врізався в дерево на узбіччі.

У аварії загинула 57-річна пасажирка.