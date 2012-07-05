У Криму мікроавтобус врізався в дерево, загинула людина
11:15, 05 липня 2012Новини регіонів
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Шестеро травмовані
У Криму мікроавтобус з жителями міста Орджонікідзе Дніпропетровської області врізався в дерево, внаслідок чого одна людина загинула і шестеро, зокрема троє дітей, одержали травми різного ступеня тяжкості.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, Volkswagen Multivan, що рухався у сторону Феодосії, в Совєтському районі півострова виїхав на зустрічну смугу і врізався в дерево на узбіччі.
У аварії загинула 57-річна пасажирка.
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