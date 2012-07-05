Прем’єр-міністр України Микола Азаров відкрив у Житомирі обласний перинатальний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, у відкритті центру також взяли участь керівники центральної, обласної та міської влади, медики, місцеві жителі та журналісти.

Житомирський обласний перинатальний центр створено за рішенням сесії облради на базі функціонуючого закладу – Житомирського обласного центру охорони здоров’я матері і дитини. Тепер це обласна комунальна установа Житомирський обласний перинатальний центр Житомирської облради. У його структуру входить 9 відділень.

На створення перинатального центру витрачено 16 млн 174 тис. грн, з яких 10,5 млн – кошти державного бюджету. Фонд Віктора Пінчука придбав для закладу обладнання на суму 2 млн 174 тис. грн.

У центрі прийматимуть 30% всіх пологів в області, майже кожна третя вагітна жінка Житомирщини консультуватиметься тут під час вагітності.

У червні цього року відділ оборонного співробітництва Посольства США в Україні передав центру автомобіль «швидкої допомоги» та 5 мікроавтобусів, які переобладнають на «швидкі».