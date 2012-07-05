На холодокомбінаті вибухнув газовий балон: загинула людина
14:37, 05 липня 2012Новини регіонів
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Пожежу ліквідували
У Лисичанську Луганської області на підприємстві «Лисичанський холодокомбінат» публічного акціонерного товариства «Луганськхолод» вибухнув газовий балон, одна людина загинула, ще одна зазнала опіків.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, вибух стався сьогодні.
Балон вибухнув через порушення правил безпеки під час демонтажу устаткування. Пожежа ліквідована, проводяться слідчі дії.
Прокуратура Лисичанська порушила кримінальну справу за ст. 272 ч. 2 Кримінального кодексу України.
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