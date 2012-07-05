На холодокомбінаті вибухнув газовий балон: загинула людина

У Лисичанську Луганської області на підприємстві «Лисичанський холодокомбінат» публічного акціонерного товариства «Луганськхолод» вибухнув газовий балон, одна людина загинула, ще одна зазнала опіків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, вибух стався сьогодні.

Балон вибухнув через порушення правил безпеки під час демонтажу устаткування. Пожежа ліквідована, проводяться слідчі дії.

Прокуратура Лисичанська порушила кримінальну справу за ст. 272 ч. 2 Кримінального кодексу України.