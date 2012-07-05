На Житомирщині захворюваність новонароджених знизилася удвічі

За чотири роки на Житомирщині завдяки впровадженню новітніх перинатальних технологій захворюваність новонароджених знизилась удвічі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук повідомив сьогодні журналістам.

За словами С.Рижука, "за останні п’ять років на Житомирщині впровадження медиками ультрасучасних перинатальних технологій суттєво вплинуло на основні результати їх роботи: у регіоні з 2007 року по 2011 роки у 5,4 рази зросла кількість нормальних пологів, захворюваність новонароджених знизилась удвічі, а рання неонатальна смертність зменшилась у 1,4 рази".

При цьому С.Рижук уточнив, що таких результатів медикам вдалося досягнути завдяки роботі Житомирського обласного центру охорони здоров’я матері і дитини, на базі якого сьогодні за участю прем’єр-міністра Миколи Азарова було відкрито обласний перинатальний центр."У перинатальному центрі відділення інтенсивної терапії новонароджених оснащене сучасними інкубаторами, реанімаційними системами для виходжування дітей, в тому числі немовлят з масою тіла при народженні менше 1000 грамів. Так, щороку у відділенні центру виходжується 10-12 дітей з масою тіла при народженні менше 1000 грамів, при цьому показники їх виживання та захворюваності знаходяться на рівні світових. У перших числах липня цього року у центрі очікується народження 32-тисячної дитини, загалом тут з 2004 року вже народилася 31 тисяча 881 дитина", - повідомив голова Житомирської ОДА.

Довідка УНІАН. У Житомирській області мешкають 1 млн 273 тис. 968 осіб. Протягом багатьох років в області зростає рівень смертності, на сьогодні він майже удвічі перевищує рівень народжуваності.