Вантажівка зіткнулася з маршруткою: постраждали 11 осіб
17:57, 05 липня 2012Новини регіонів
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ДТП у Харкові
У Харкові внаслідок зіткнення маршрутного автобусу та вантажівки MAN постраждало 11 осіб.
Як повідомили кореспондента УНІАН у міському Управлінні ДАІ, аварія сталася вчора близько 9.40 на проспекті Гагаріна.
Внаслідок зіткнення безпосередньо на місці пригоди по медичну допомогу звернулися 4 пасажири маршрутки – жінки 1962, 1981 та 1992 років народження і чоловік 1958 року народження. Їх було доставлено до лікарні.
У ДАІ також зазначили, що протягом доби після аварії по допомогою звернулися ще 7 пасажирів автобусу. Після надання меддопомоги всі семеро направлені на амбулаторне лікування.
На цей час правоохоронці встановлюють причини ДТП.
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