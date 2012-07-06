Завтра у Києві святкуватимуть День Дніпра

У суботу, 7 липня, у столиці відбудеться загальноміське традиційне свято «День Дніпра». Гуляння розпочнеться о 15:00 та відбуватиметься на Подолі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, організатори запрошують усіх охочих долучитися до параду вишиванок. Святковою ходою учасники йтимуть вулицею Петра Сагайдачного, а продовжиться дійство на Контрактовій площі.

Так, кияни і гості міста зможуть побачити лицарський турнір, конкурс краси «Дніпровська русалонька», нагородження переможців дитячого творчого конкурсу «Дніпро – річка моєї Батьківщини». Справжньою родзинкою стане, святковий гала-концерт за участю відомих виконавців, серед, яких своїми виступами порадують гурти «Тартак», «Сварожичі» та легендарні «Пісняри». Крім того, під час свята пригощатимуть морозивом.

Завершиться дійство святковим феєрверком.

У зв’язку з проведенням заходу 7 липня з 11:00 до 22:00 буде перекрито рух транспорту на Контрактовій площі.

«День Дніпра» у столиці святкують вже дев’ятий рік поспіль. За словами організаторів, метою проведення заходу є привернення уваги киян до проблем сучасного екологічного стану Дніпра та заклик бережливого ставлення до головної водної артерії нашої держави і річок загалом.

Організаторами свята виступили Всеукраїнський благодійний фонд «Дніпро» за підтримки Київської міської державної адміністрації.