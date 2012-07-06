У Макіївці водій збив дітей і втік з місця ДТП

У Макіївці Донецької області затриманий водій, який збив на тротуарі двох підлітків 1995 і 2000 рр. народження, і зник з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ ГУМВС України в Донецькій області, наїзд на підлітків стався 21 червня близько 19.00. Від сильного удару одного з хлопчиків відкинуло на 15 метрів убік. Обох підлітків з травмами було доставлено в лікарню м. Макіївки.

Водій автомобіля, крий скоїв наїзд на дітей, не зупинився, щоб надати їм допомогу, з місця дорожньої пригоди зник.

Працівники ДАІ м. Макіївки, що прибули на місце ДТП, приступили до проведення оперативно- розшукових заходів, і через 1,5 години цей водій був затриманий. Винуватцем виявився 50-річний місцевий житель, його автомобіль «Ауді» знаходився в гаражі.

Після проведення слідчих дій водій зізнався в скоєному.