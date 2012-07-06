На Прикарпатті 40-річну жінку вкусила змія

На Прикарпатті 40-річну жінку з Камянця-Подільського вкусила змія. Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-франківській області, 5липня о 13.25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче надійшло повідомлення про те, що в центральну міську лікарню Яремче з діагнозом «укус змії» доставлено 40-річну жительку м.Камянець-Подільський Хмельницької області. Жінка постраждала під час перебування в лісі поблизу с. Татарів Яремчанської міськради. Стан потерпілої - середньої тяжкості.

З початку літнього періоду на території Івано-Франківщини через укуси зміями по страждали 19 осіб.