На Прикарпатті 40-річну жінку вкусила змія
11:10, 06 липня 2012Новини регіонів
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З початку літа постраждало 19 осіб
На Прикарпатті 40-річну жінку з Камянця-Подільського вкусила змія. Як повідомили сьогодні УНІАН у територіальному управлінні МНС в Івано-франківській області, 5липня о 13.25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №9 м. Яремче надійшло повідомлення про те, що в центральну міську лікарню Яремче з діагнозом «укус змії» доставлено 40-річну жительку м.Камянець-Подільський Хмельницької області. Жінка постраждала під час перебування в лісі поблизу с. Татарів Яремчанської міськради. Стан потерпілої - середньої тяжкості.
З початку літнього періоду на території Івано-Франківщини через укуси зміями по страждали 19 осіб.
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