За забруднення Каховського моря порушено кримінальну справу

Проти керівництва Бериславського водоканалу в Херсонській області порушено кримінальну справу за фактом забруднення Каховського водосховища.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

За вказівкою керівництва комунального підприємства «Бериславський водоканал» протягом 2011 року було скинуто 8,8 тис. куб. м неочищених стічних вод з каналізаційної мережі міста в Каховське водосховище річки Дніпро.

Вказані дії чиновників викликали забруднення небезпечними для довкілля речовинами акваторії річки Дніпро і екології був завдано шкоди в сумі 16,23 млн грн.

Дніпровським екологічним прокурором наприкінці червня цього року стосовно керівництва КП "Бериславський водоканал" порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 242, ч. 3 ст. 365 КК України (порушення правил охорони вод (водних об`єктів) і перевищення службових повноважень).

Утім за словами прокурора Дніпровської екологічної прокуратури в Херсонській області Ігоря Насонова вказаний обсяг скидань - це офіційно зафіксований у документах самого підприємства. У той же час за даними прокуратури встановлено, що щодня КП «Бериславський водоканал» скидає в Каховське водосховище до 1 тис куб. м неочищених міських стоків, що за весь 2011 рік склало обсяг майже 360 тис. куб. м. І такі скидання КП здійснює вже не перший рік. Наразі проводиться документальна фіксація вказаних даних.