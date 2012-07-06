У Рівному військові намагалися втопити 8 ракетних комплексів

Військова прокуратура Рівненського гарнізону порушила кримінальну справу щодо трьох військовослужбовців та начальника сховища однієї з військових частин Збройних сил України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, військові "з метою приховати надлишки зброї шляхом утоплення у протипожежній водоймі намагалися знищити протитанкові ракетні комплекси "Фагот" і "Метис" у кількості 8 одиниць загальною вартістю понад 680 тис. грн".

Справу порушено за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 411 Кримінального кодексу України.

У ході слідства зазначену зброю вилучено та повернуто у військову частину. Досудове слідство у справі триває.