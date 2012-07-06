У червні в Миколаєві зафіксовано три випадки малярії

У червні в Миколаєві зафіксовано три випадки захворювання на малярію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила завідувачка організаційного відділу Територіального центру екстреної медичної допомоги Лариса Васильєва.

За її словами, 18 червня захворів житель Миколаєва, який працює мотористом. Він повернувся з рейса, під час якого побував в Єгипті, Румунії, США, Коста-Ріці, Кенії, Індонезії та В`єтнамі. До обласної інфекційної лікарні він потрапив у тяжкому стані 22 червня. Пацієнт повідомив, що перед поїздкою хіміотерапію проходив нерегулярно.

28 червня почувався зле 57-річний старший штурман судна. Із рейса він повернувся на початку лютого після поїздки до Нігерії, Гани, Беніну, Того. Хіміотерапію робив нерегулярно. До лікарні потрапив 2 липня у стані середньої тяжкості.

30 червня захворів і того ж дня потрапив до лікарні в стані середньої тяжкості 31-річний приватний підприємець, який в лютому – травні побував у Таїланді та Китаї. Хіміотерапію він не проводив взагалі.

В останніх двох випадках відомо, що малярією миколаївці заразилися через малярійних комарів, уточнила Л.Васильєва.