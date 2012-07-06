На Вінниччині троє дітей отруїлись домашнім вином

В одному з сіл Чернівецького району Вінницької області троє неповнолітніх хлопчиків віком 11, 12 та 13 років отруїлись домашнім вином.

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, діти з алкогольним отруєнням були доставлені до Чернівецької центральної районної.

У двох менших дітей лікарі діагностували тяжке алкогольне отруєння, а у старшого – середнє. Своєчасне надання медичної допомоги врятувало дітям життя. Зараз стан здоров’я хлопчиків задовільний. Загрози життю немає.

Обставини інциденту з’ясовувала міліція.

Виявилося, що того дня батьки 13-річного хлопчика поїхали у справах до сусіднього району. До хлопця прийшли у гості двоє молодших друзів. Хтось з дітей пожартував, що зазвичай гостей пригощають міцними напоями, і гостинний господар дістав пляшку домашнього вина. Випивши міцного напою, діти пішли купатися на місцевий ставок. Дорогою додому їм стало погано. Старший з хлопців зумів сам дійти до будинку і ліг спати, а двох його товаришів привела додому сусідка. Жінка побачила, що хлопці поводять себе неадекватно, і від них тхне алкоголем. Дома дітям стало зовсім погано, вони почали втрачати свідомість. Батьки негайно викликали лікарів, і каретою «швидкої допомоги» хлопців доставили до лікарні.

Усі троє постраждалих дітей виховуються в повних, благополучних сім’ях та характеризуються позитивно.

Стосовно батьків складено адміністративний протокол відповідно до ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення.