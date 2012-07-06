У Миколаєві виписані з лікарні засуджені колонії

Всі п`ятеро засуджених Ольшанської виправної колонії № 53, які отруїлися рідиною для обробки деревини – морилкою, виписані з Миколаївської міської лікарні швидкої медичної допомоги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар лікарні Олександр Дем’янов.

Рішення про це було ухвалене 5 липня.

У одного з пацієнтів зір так і не відновлено повністю, повідомив О.Дем’янов. Чоловік розрізняє злегка кольори і силуети предметів.

«Отрута подіяла специфічно на зоровий нерв, - пояснив О.Дем’янов. – Чи відновиться зір повністю, сказати важко. Про інші наслідки у решти постраждалих говорити зарано. Зараз після отруєння ще триває гострий період. Про наслідки дії отрути на організм можна говорити не раніше, ніж за місяць».

Як повідомлялося, 1 липня до медсанчастини Ольшанської виправної колонії № 53 звернулися вісім засуджених з ознаками харчового отруєння. Як з`ясувалося під час розслідування, під час виконання виробничого завдання в столярному цеху вони отруїлися морилкою. Троє людей померли. П`ятьох доставили до лікарні.

Прокуратура Миколаївського району стосовно посадовців колонії порушила кримінальну справу.