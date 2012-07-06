У Криму за півроку відпочило 2 млн. туристів

У Криму з початку року відпочило більш як 2 млн. туристів - на 10% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляє курортно-інформаційний центр АРК, за словами міністра курортів і туризму Криму Олександра Лієва, проведення чемпіонату Європи з футболу в чотирьох містах України - Києві, Донецьку, Львові та Харкові - також вплинуло на приріст кількості відпочивальників у Криму.

«Крім футболу і спорту, в містах, які приймали чемпіонат, було багато людей, автомобільні затори, перекриті вулиці та інші незручності, - сказав О.Лієв. – Багато місцевих жителів хотіли виїхати і виїхали від шуму і суєти. Крим приймав їх із задоволенням, тим більше у нас були влаштовані фан-зони, де також можна було вболівати за улюблену команду, а потім ще і в морі купатися».

Як повідомляв УНІАН, влада Криму прогнозує приїзд близько 6 млн. туристів у 2012 році.