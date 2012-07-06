Чим небезпечний запуск небесних ліхтариків

Тернопільське обласне управління МНС застерігає жителів області від запуску небесних ліхтариків.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління МНС, запалені вогняні ліхтарі несуть небезпеку пожеж, а тому їхній запуск є таким же порушенням, як і недотримання правил пожежної безпеки при використанні відкритого вогню.

«Останнім часом багато громадян з радістю долучаються до китайської традиції – запуску небесних ліхтариків. При цьому мало хто звертає увагу на те, що згаслі паперові конструкції осідають на землю як сміття, а в палаючому стані несуть реальну пожежну небезпеку. У темний час доби запущений ліхтар красиво підсвічується вогнем від пальника, однак летить він 15-20 хвилин зі швидкістю вітру, піднімаючись на висоту до 500 метрів, а іноді навіть до одного кілометра», – застерігають рятувальники.

Вони попереджають, що неконтрольованість прольоту запаленого ліхтаря несе небезпеку для дерев, ліній електропередач, автозаправок, аеропортів, аеродромів, складів паливно-мастильних матеріалів, будинків і споруд.

«Категорично не можна використовувати небесний ліхтарик при швидкості вітру більше 5 м/с, оскільки політ буде неконтрольованим і куля може залетіти у відкрите вікно чи заплутатися в електродротах. Ліхтарик може змінити напрям руху і полетіти у бік житлових будинків або лісової зони, приземлитися не тільки на дерево, автомобіль, але й на суху траву», – пояснюють небезпечність небесних ліхтарів працівники МНС.

Запуск вогняних ліхтарів як порушення із недотримання правил пожежної безпеки прирівнюється до розпалювання багаття у заборонених місцях і в невідповідних умовах, за що ст. 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання у вигляді штрафу до 170 грн.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі під час різноманітних свят збираються шанувальники традиції запуску в небо вогняних ліхтарів. Запускають вони їх на набережній Тернопільського ставу.