У Херсоні штормовий вітер валив дерева і зривав дахи
Обірвані лінії електропередач
У Херсоні штормовий вітер валив дерева і зривав дахи будинків.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в другій половині дня в Херсоні пройшла сильна гроза з штормовим вітром. В результаті в місті десятки повалених дерев, під якими опинилися припарковані автомобілі. Зірвано дахи з ряду приватних будинків і магазинів.
За даними оперативного чергового територіального управління МНС у Херсонській області, в обласному центрі зафіксовано численні обриви ліній електропередач і тролейбусних ліній.
У місцях, де дерева або дроти впали на проїжджу частину, утворилися автомобільні пробки.
Даних про потерпілих не зафіксовано.
У Цюрупінському і Голопристанському районах Херсонської області також пройшла гроза із сильним градом.