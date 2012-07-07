На Рівненщині у копанці потонув 7-річний хлопчик
09:06, 07 липня 2012Новини регіонів
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Проводиться розслідування
У селі Корчів’я Костопільського району Рівненської області потонув у водоймі 7-річний хлопчик.
Як повідомив УНІАН старший інспектор із зв’язків з громадськістю територіального управління МНС в області Дмитро Мельник, трагедія сталася 5 липня, хлопчик впав у копанку, з якої не зміг вибратися.
Хлопчика витягнули з водойми односельчани, однак врятувати йому життя не вдалося.
На місці трагедії проводиться розслідування.
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