На Рівненщині у копанці потонув 7-річний хлопчик

У селі Корчів’я Костопільського району Рівненської області потонув у водоймі 7-річний хлопчик.

Як повідомив УНІАН старший інспектор із зв’язків з громадськістю територіального управління МНС в області Дмитро Мельник, трагедія сталася 5 липня, хлопчик впав у копанку, з якої не зміг вибратися.

Хлопчика витягнули з водойми односельчани, однак врятувати йому життя не вдалося.

На місці трагедії проводиться розслідування.