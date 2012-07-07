На Харківщині з початку року всиновлено 69 дітей

У Харківській області за січень – червень 2012 року всиновлено 69 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради «Соціальні ініціативи Президента України» за участю віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики Сергія Тігіпка повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його даними, з них 57 дітей всиновили громадяни України.

М.Добкін підкреслив, що в області під час всиновлення перевага віддається громадянам України.

Голова ОДА зазначив, що на сьогодні під опікою в області перебувають близько 3 тисяч дітей. За словами М.Добкіна, зараз в області функціонують 56 дитячих будинків сімейного типу та 423 прийомні родини.

За його даними, у першому півріччі 2012 року на виховання до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу передано 86 дітей.

М.Добкін підкреслив, що Харківська облдержадміністрація та центральна влада приділяє значну увагу вирішенню соціальних проблем регіону, зокрема, проблеми наявності дітей без батьківської опіки.