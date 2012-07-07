У Хмельницькому муляр випав з вікна 11 поверху і розбився

У Хмельницькому муляр приватного підприємства «Будалгоритм», виконуючи роботи на висоті, випав із вікна 11 поверху багатоповерхівки.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду у Хмельницькій області, отримані травми виявилися не сумісними з життям.

Остаточні обставини та причини трагедії з’ясовуються спецкомісією територіального управління Держгірпромнагляду в області.