На Сумщині за добу виникло 4 пожежі

У Сумській області протягом останньої доби виникло чотири пожежі у лісах та на відкритих територіях, одна з яких набула значного розповсюдження.

Як повідомили УНІАН у територіальному управлінні МНС України в Сумській області, зокрема, 6 липня до пожежно-рятувальної служби надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції Корчаківка Краснопільського району сталося загорання лісової підстилки. У зв’язку з підвищеною температурою та сильним вітром пожежа швидко поширювалась лісовим масивом. Як наслідок, вогонь перекинувся на молоді лісові насадження і охопив площу 1,5 га.

Завдяки оперативним діям вогнеборців за декілька годин пожежу було ліквідовано і недопущено розповсюдження вогню на поруч розташований склад деревини. Наразі, причина та збитки, завдані вогнем, з’ясовуються.