Тернопільщина: на святкуванні Івана Купала втопилося 2 людей

На Тернопільщині під час відзначення свята Івана Купала втопилося двоє людей.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління МНС, зокрема учора о 22 год в селі Горішній Івачів Тернопільського району в річці Серет під час купання втопився 15-річний тернополянин. А о 22:18 в селі Великі Млинівці Кременецького району в місцевому ставі під час купання втопився 49-річний житель Кременця.

Ще одного потопельника, який у нетверезому стані впав в водоймище в селі Скоморохи Бучацького району, вдалося врятувати. З води 26-річного жителя села Світле Монастириського району витяг працівник місцевої турбази. Після цього потерпілого було госпіталізовано у реанімаційне відділення Бучацької центральної районної клінічної лікарні.