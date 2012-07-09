Житомирщина: зійшли з рейок чотири вантажних вагони
10:16, 09 липня 2012Новини регіонів
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Жертв та постраждалих немає
Вчора о 10.25 у Житомирській області, на залізничній станції „Попільня” Південно-Західної залізниці, під час руху вантажного потягу у складі 55 вагонів зійшли з рейок 4 вагони зі щебенем, один з яких перекинувся.
Як повідомили УНІАН у пресс-службі МНС України, в результаті події пошкоджено 30 м залізничної колії. Жертв та постраждалих немає.
Рух транспорту організовано за резервною схемою.
Причина аварії встановлюється.
На місці події працюють 75 співробітників Південно-Західної залізниці.
Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснює оперативна група Територіального управління МНС в Житомирській області.
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