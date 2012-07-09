Житомирщина: зійшли з рейок чотири вантажних вагони

Вчора о 10.25 у Житомирській області, на залізничній станції „Попільня” Південно-Західної залізниці, під час руху вантажного потягу у складі 55 вагонів зійшли з рейок 4 вагони зі щебенем, один з яких перекинувся.

Як повідомили УНІАН у пресс-службі МНС України, в результаті події пошкоджено 30 м залізничної колії. Жертв та постраждалих немає.

Рух транспорту організовано за резервною схемою.

Причина аварії встановлюється.

На місці події працюють 75 співробітників Південно-Західної залізниці.

Координацію аварійно-відновлювальних робіт здійснює оперативна група Територіального управління МНС в Житомирській області.