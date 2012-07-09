Сумщина: на літній відпочинок дітей витратять 22 млн грн

На Сумщині на проведення літньої оздоровчої кампанії планується залучити з різних джерел фінансування близько 22 мільйонів гривень. Про це УНІАН повідомили в управлінні у справах сім’ї, дітей та молоді Сумської облдержадміністрації.

За словами начальника цього управління Олега Лати, з обласного бюджету на відпочинок і оздоровлення в таборах, що перебувають у підпорядкуванні управління у справах сім’ї, дітей і молоді, передбачено понад 3,4 млн грн. Обсяги фінансування з обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей в освітянських таборах збільшено до 2,3 млн грн. Видатки місцевих та районних бюджетів на ці цілі становлять понад 6,8 млн. грн., а фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності буде спрямовано ще понад 7,4 млн грн.

«На проведення літньої оздоровчої кампанії залучаються і позабюджетні кошти», - зазначив чиновник.

За його словами, наразі в області функціонує 25 заміських оздоровчих закладів, розпочав роботу і наметовий табір «Сузір’я» у Шосткінському районі.