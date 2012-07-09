На Трухановому острові впав мотопараплан: 2 загиблих

Одна людина постраждала

На столичному Трухановому острові впав приватний мотопараплан: двоє осіб загинуло і одна постраждала. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, нещасний випадок стався сьогодні о 14.00. Постраждалу особу у важкому стані госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

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