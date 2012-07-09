На Трухановому острові впав мотопараплан: 2 загиблих
10:38, 09 липня 2012Новини регіонів
1
Одна людина постраждала
На столичному Трухановому острові впав приватний мотопараплан: двоє осіб загинуло і одна постраждала.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, нещасний випадок стався сьогодні о 14.00.
Постраждалу особу у важкому стані госпіталізовано до лікарні швидкої допомоги.
За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter