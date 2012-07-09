На Хмельниччині цього року оздоровлять 90 тис. дітей

Цього року на Хмельниччині оздоровленням та відпочинком буде охоплено 90 тисяч дітей, що становитиме 63% від загальної кількості дітей шкільного віку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА Василь Ядуха повідомив у програмі “Акценти” на телеканалі “Поділля-Центр”.

“Це надзвичайно велика цифра, і на ці цілі , що на 78% більше, ніж у минулому році. Додатково залучено спонсорські 10 млн грн. Тобто, все робиться для того, щоб дітки оздоровилися, відпочили і набралися сил”, - сказав він.

В.Ядуха зазначив, що за кошти обласного бюджету будуть оздоровлені всі діти-сироти, діти-інваліди, діти з малозабезпечених сімей. Вони відпочиватимуть не лише в місцевих таборах, а й в інших областях, на узбережжі морів та в Карпатах.