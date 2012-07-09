На Тернопільщині за вихідні потонуло 5 осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, 7 липня у річці Дністер поблизу села Литячі Заліщицького району потонула 16-річна дівчина, у цій же річці біля села Космарин Бучацького району – 22-річний чоловік. А в селі Дворіччя Теребовлянського району потонув 73-річний місцевий житель.

8 липня у ставку в селі Слобідка Джуринська Чортківського району було виявлено тіло 25-річного жителя села Косів.

Крім того, о 22.00 на пляжі в Тернополі потонула 23-річна уродженка села Окіп Білогірського району Хмельницької області, що тимчасово проживала у місті.