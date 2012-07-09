На Тернопільщині за вихідні потонуло 5 осіб
12:20, 09 липня 2012Новини регіонів
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Жертвам - від 16 до 73 років
На Тернопільщині за вихідні потонуло 5 осіб.
Як повідомили кореспондента УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, 7 липня у річці Дністер поблизу села Литячі Заліщицького району потонула 16-річна дівчина, у цій же річці біля села Космарин Бучацького району – 22-річний чоловік. А в селі Дворіччя Теребовлянського району потонув 73-річний місцевий житель.
8 липня у ставку в селі Слобідка Джуринська Чортківського району було виявлено тіло 25-річного жителя села Косів.
Крім того, о 22.00 на пляжі в Тернополі потонула 23-річна уродженка села Окіп Білогірського району Хмельницької області, що тимчасово проживала у місті.
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