Одещина: 36 виноградарів отруїлися хімікатами

Болградська районна прокуратура Одеської області порушила кримінальну справу стосовно керівника виноградарської бригади дослідно-виробничого господарства імені Суворова за масове отруєння парами отрутохімікатів виноградарів.

Як повідомили УНІАН у прокуратурі Одеської області, справу порушено згідно з ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня 36 виноградарів із села Оксамитне Болградського району були госпіталізовані з отруєнням парами отрутохімікатів, одержаним під час підв`язування кущів винограду. Троє постраждалих від парів пестицидного препарату "Б-58" опинилися в реанімації.

За словах робітників, під час підв`язування гілок винограду на суміжній ділянці механізатор проводив обприскування кущів.