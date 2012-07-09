На Херсонщині за один день каракурти покусали трьох людей

У Херсонській області за один день троє людей постраждали від укусів каракуртів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, всі три випадки сталися в неділю, 8 липня.

Зокрема, о 1.30 в реанімаційне відділення Скадовської районної лікарні з діагнозом «укус каракурта» була доставлена трирічна дівчинка. Стан дитини тяжкий, але спостерігається позитивна динаміка. Потерпіла приїхала на відпочинок у село Красне Скадовського району з батьками з міста Рівного.

Того ж дня о 18.55 в реанімаційне відділення Голопристанської районної лікарні після укусу каракурта була доставлена 28-річна місцева жителька. Потерпіла знаходиться у тяжкому стані.

Крім того, о 21.00 в реанімаційне відділення Іванівської районної лікарні в стані середньої тяжкості госпіталізували 43-річну жительку села Іванівки. Жінка також постраждала від укусу каракурта.

За даними облуправління МНС, усього з початку цього року в регіоні від укусів отруйних павуків постраждали 11 чоловік, з яких троє дітей.

У 2011 році від укусів павуків в області постраждали 33 людей, серед яких дітей не було.