Поки мати була на побаченні, собака загриз її 2-річну доньку

У Гайсині Вінницької області собака загриз до смерті 2-річну дівчинку, яку мати залишила без догляду.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, трагедія сталася вчора пізно ввечері на територію одного з гайсинських підприємств.

Міліція з’ясувала, що дівчинку привезла на підприємство її мати, 23-річна жителька одного із сіл району. Близько 23.00 жінка разом з дитиною приїхала на побачення до чоловіка, який працював на підприємстві охоронцем.

Залишивши доньку у приміщенні сторожової охорони, жінка проводила час разом з чоловіком. Дівчинка заснула, але серед ночі прокинулася, злякалася і почала плакати. На дитячий крик до приміщення забіг сторожовий пес та накинувся на дівчинку.

Стосовно матері та її товариша порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 135 (завідоме залишення в небезпеці особи, яка позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство) Ккримінального кодексу України.

Вирішується питання про притягнення матері до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 166 (злісне невиконання батьками встановлених законом обов`язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки).